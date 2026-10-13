Путин ведет Россию дорогой СССР 5 Игорь Липсиц

13.10.2026, 11:38

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Игорь Липсиц

Военные расходы Кремля разрушают экономику страны.

Бюджетные проектировки в России становятся все менее важными на фоне неконтролируемого роста военных расходов и выхолащивания Бюджетного кодекса. По некоторым параметрам экономика начинает напоминать советскую – в худшем ее виде.

Балаган с выборами состоялся, теперь можно доставать с полки и предъявлять населению любые «подарки» под предлогом «ну вы же проголосовали, вы же поддержали курс Родины на защиту от врагов. Вот мы теперь будем вашу волю свято исполнять — и увеличивать военные расходы».

Бюджет бесконечной войны

Этот курс уже неизменен. Как СССР не мог свернуть с дороги военных расходов, так же и Россия теперь не может свернуть с того же пути или хотя бы приостановить движение. И даже если будет какое-то перемирие, Россия продолжит тратить очень много денег на военную промышленность, потому что от большого ВПК, привыкшего получать деньги, сразу отказаться невозможно. Всем понятно, что никакой конверсии «военного в гражданское», как и в 1990-е, не получится. И значит, если резко сократить расходы на вооружения, будет безработица в тех городах, где военные заводы. Тамошние жители, только привыкшие к нормальному существованию, могут взбрыкнуть, а этого властям не хочется, поэтому даже при прекращении боевых действий на ВПК продолжат тратить очень много денег.

Сколько это выдержит Россия, вопрос открытый.

СССР продержался в гонке вооружений долго. Но, все-таки, как ни крути, у Советского Союза была экономика покрупнее, покрепче и побольше. Да, она была уже старая, но все-таки там было очень много предприятий, отраслей, которые теперь в России отсутствуют.

У Советского Союза была огромная территория, огромный рынок сбыта — все бывшие союзные республики. Сейчас этого у России нет, она не восстановила даже емкость рынка советской экономики. Не будем забывать, что у Советского Союза был какой-то экономический обмен со странами Восточной Европы. У России сейчас и этого нет. Только Китай, Индия и то — только по нефти и газу. Наконец, СССР все-таки продавал успешно нефть и газ за доллары и получал гарантированные, хотя и колебавшиеся во времени, доходы от Европы, то есть боролся с капитализмом на деньги капитализма.

Сейчас у России и этого нет. Получается, что Россия практически уже перегнала по доле военных расходов СССР: там, по оценке SIPRI, включавшей расходы Министерства обороны и Министерства атомной энергетики, доля военных расходы в союзном бюджете составляла в 1987 году 16,1%. Проблема состояла, однако, не просто в том, что СССР «слишком много тратил на армию». В конце концов, советская система могла довольно долго нести это бремя. Это было возможно потому, что в 1965–1979 годах оборонные расходы росли примерно на 4–5% в год, то есть примерно теми же темпами, что и экономика.

Перелом произошел, когда экономический рост замедлился, а военные обязательства практически невозможно было сократить.

Вот тогда возник порочный круг: замедлявшаяся экономика не обеспечивала нужных финансовых ресурсов — но военную мощь нужно было поддерживать и даже усиливать, расходы росли — гражданской экономике не доставалось достаточного количества инвестиций для технологического перевооружения — экономический рост замедлялся еще сильней.

Именно поэтому военные расходы были особенно опасны для СССР в 1970–1980-е годы. И та же картина сегодня складывается в России — в ухудшенном варианте.

В нынешней России — если посмотреть на проект бюджета-2027/2029 — военные расходы и расходы на силовиков достигают уже 44% (по подсчетам The Bell). А еще ведь и госдолг, и соответственно расходы на его обслуживание тоже связаны именно с войной. Но темпы-то экономического роста в России упали уже практически до нулевых значений!

За десятилетие, включающее уже прожитые 2020–2025 годы и актуальный прогноз Минэкономразвития России на 2027–2029 годы, среднегодовые темпы роста составят 1,5% в год, в два раз ниже долгосрочного прогноза до 2036 года, который был утвержден в 2019 году. В нем прогнозировался рост ВВП в среднем на 3,1% в 2020–2029 годы. В сентябре 2026 года Минэкономразвития вообще заявил, что ожидает роста ВВП по итогам этого года лишь на 0,6%. И в 2027 году Минэкономразвития в консервативном сценарии оценивает возможный рост экономики всего в 0,7%.

Итак, расходы на войну растут, и это дорога в один конец, а по финансово-экономической прочности Россия, конечно, куда слабее СССР — страны низкоэффективной, но обеспечивавшей себя практически всем — от швейных иголок до ракетных двигателей. Поэтому, когда я говорю об угрозе распада России по причине бюджетно-экономического кризиса, то, в общем, это не такая безумная идея, как может показаться. Истощаемая войной федеральная власть чем дальше, тем хуже будет находить деньги на покупку лояльности местных элит (как чиновников, так и бизнесменов, а также силовиков).

И основания так полагать новый бюджет России на 2027–2029 годы вполне дает.

Несерьезный бюджет

Все годы войны мы видим, что Минфин более или менее успешно предсказывает доходы (бывают ошибки из-за колебаний цен на нефть) и промахивается по расходам, все время их приходится корректировать в сторону увеличения — и значительного. Сейчас все серьезно обсуждают новый бюджет — меня это несколько удивляет, потому что бюджет 2026 года — филькина грамота. После того как поменяли Бюджетный кодекс в этом году, бюджет теперь — чисто ориентировочный документ.

Напомню, что теперь в Бюджетном кодексе установлено, что Минфин имеет право тратить больше, чем заложено в бюджете по закону. Кроме того, Минфин теперь имеет право и одалживать больше, чем заложено в бюджете. То есть расходная часть бюджета теперь абсолютно бесконтрольна.

И финансовая механика стала теперь в России вообще очень трудно реализуемой. Скажем, Центральный банк отныне не может делать надежный документ о денежно-кредитной политике на будущий год. Он не знает, какая масса денег будет вливаться в экономику через бюджет!

Раньше Минэкономики делал прогноз роста экономики, Минфин на этом основании составлял бюджет, и уже на основании бюджета и прогноза экономики ЦБ разрабатывал документ о принципах денежно-кредитной политики в будущем году. А теперь какие бы документы ни принимал Центробанк, какие бы ориентиры ни ставил — все это туманно, потому что никто не знает, сколько будет денег вливаться, сколько будет одалживаться. Вот так развалился механизм денежно-экономического регулирования государственных финансов в России.

А надо помнить, что государство в России — не просто некая финансовая надстройка над экономикой, это огромная часть спроса. И значительная часть экономики работает на государство, по заказам государства и за деньги государства. Но если раньше государство стабильно платило за работу, то сейчас государство все чаще оказывается самым рискованным партнером, самым ненадежным покупателем. При таком нестабильном бюджете ты никогда не знаешь, попадет ли твой заказ под исполнение или под секвестр. Это началось уже где-то года полтора назад, мне уже тогда писали, что компании, чтобы получить оплату за выполненный госзаказ, надо встать в очередь и ждать года два.

То есть, с одной стороны, работа по госзаказу становится рискованным бизнесом, но деться–то некуда — умирает ведь и частная, гражданская экономика. А поскольку сокращаются социальные расходы, то и население будет беднеть — в прогнозы правительства уже практически не закладывается рост реальных доходов. Поэтому внутренний рынок сжимается. А тогда будут падать и налоговые сборы с частных компаний и граждан.

Предвестник — ситуация с финансами отраслей и компаний России. А она безрадостная: за год число убыточных отраслей экономики выросло почти в четыре раза. В январе–июле 2026 года в минус работали 11 из 79 направлений бизнеса. К угольщикам, пассажирским перевозчикам и почтовым службам в этом году присоединились металлургия, деревообработка, автопром, лесозаготовки, добыча песка, мела и соли, финансовая и страховая деятельность, спорт и развлечения, а также библиотеки и музеи.

Суммарная прибыль бизнеса за вычетом убытков составила 13 трлн рублей — на 16% меньше, чем годом ранее. С прибылью первые восемь месяцев текущего года завершили 43 тысячи организаций, а 22 тысяч ушли в минус. Доля убыточных компаний за год увеличилась на 2,8 п. п. — до 33,4%.

Где взять денег

Понимая, что дальше шансы на сбор средств через налоги будут падать, правительство России начинает все шире использовать сомнительные способы привлечения средств.

Сначала власти заставили владельцев большого бизнеса — членов РСПП («профсоюза олигархов») — «пожертвовать на войну». Те сдали «добровольно» не много не мало 471,5 млрд рублей — вполне серьезную сумму. По сегодняшнему курсу это 5,5 млрд долларов. Столько пришлось богатейшим россиянам «отдать на войну», чтобы остаться на свободе и не потерять компании. Откупиться от конфискации, строго говоря…

А раз обобрали богатейших, то теперь нет преград для того, чтобы обирать и остальных — на социальную справедливость уже не сошлешься! И делать это начали незамедлительно — через повышение налогов на банковские проценты по вкладам.

Дорожка для растущих поборов с любого гражданина России расчищена. Насколько далеко по ней уйдут, сказать сложно. Но в последние недели госчиновники опять заговорили о необходимости «создания долгосрочных источников для инвестиций»: «Вице-премьер Александр Новак призвал направлять долгосрочные сбережения россиян в инвестиции ради развития производств и технологий».

Но, вопреки военному приказу Путина запустить в России новый «инвестиционный цикл», российская экономика завершит год сильнейшим за 11 лет падением инвестиций. Согласно прогнозу Минэкономразвития, они сократятся на 5,4%. В первом квартале 2026 года Росстат зафиксировал падение инвестиций почти на 15%, это самый низкий показатель со времен кризисного 2009 года.

У инвесторов нет уверенности в будущем, да и денег на инвестиции нет. А это значит, что ускорится не рост экономики, а выбытие оборудования на российских предприятиях. Его не заменяют на новое (которое дороже, чем старое, и потому амортизационных фондов не хватает). Значит, будет расти количество техногенных аварий. И будет, конечно, сжатие производства просто из-за того, что какие-то виды оборудования будут выходить из строя. Поэтому государство заговорило о необходимости увеличить долгосрочные ресурсы для капитальных вложений.

И это нельзя сделать за счет наращения госдолга. Он и так растет опасными темпами и, что важнее, растут расходы на его обслуживание. Требуемая доходность по облигациям уже практически дошла до 17%. Это весьма высокая стоимость денег, а потому на будущий год в бюджет уже заложена сумма расходов на выплату процентов по старому долгу 4,6 трлн рублей. Это уже близко к 10% всех расходов бюджета. Экономика Франции тратит на такие цели 8,5%, огромная экономика США с невероятным госдолгом тратит на обслуживание 15%, а Россия уже подползла к 10%.

И эта беда с госдолгом — надолго. Облигации-то Минфин выпускает на срок аж до 30 лет. Так что отвечать своими налогами по ныне накапливаемым долгам Правительства придется еще одному поколению россиян. А иначе — дефолт и крах банков…

Игорь Липсиц, The Moscow Times

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