Ученые: Звездное спагетти привело к неожиданному открытию 13.10.2026, 11:31

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Иллюстрационное фото Getty Images

Астрономы поделились результатами нового исследования.

Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах галактик. Но иногда в результате слияний галактик они могут оказаться в другом месте.

Астрономы впервые обнаружили блуждающую сверхмассивную черную дыру благодаря тому, что она разорвала звезду на части. Масса черной дыры в миллион раз больше массы Солнца. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

На снимке показано разрушение звезды блуждающей сверхмассивной черной дырой

Фото: NASA

Когда какая-либо звезда приближается на близкое расстояние к сверхмассивной черной дыре, мощная гравитация последней сначала растягивает звезду в нечто напоминающее спагетти (это называется спагеттификация), а затем разрушает ее. Во время этого события плазма звезды начинает очень ярко светиться в видимом диапазоне света. Часто события приливного разрушения помогают обнаружить черные дыры огромной массы.

На сегодня астрономы обнаружили около 100 событий приливного разрушения, но впервые это событие было связано со сверхмассивной черной дырой, которая не находится в центре галактики.

Так происходит событие приливного разрушения. Иллюстрация

Фото: NASA

Данное событие уничтожение звезды, получившее название AT2024tvd, произошло в галактике на расстоянии 600 миллионов световых лет от нас. Если бы не это событие, что астрономы даже бы и не узнали, что в этой галактике находится блуждающая сверхмассивная черная дыра.

У данной галактики в центре находится сверхмассивная черная дыра, масса которой в 100 миллионов раз больше массы Солнца и в 23 раза больше массы центральной черной дыры Млечного Пути под названием Стрелец А*. А блуждающая черная дыра в этой галактике находится на расстоянии 2600 световых лет от центра и ее масса в 1 миллион раз больше массы Солнца.

По словам астрономов, как показало это открытие, с помощью событий приливного разрушения можно обнаружить блуждающие сверхмассивные черные дыры, которые скрываются от нас в глубинах космоса.

Но почему эта черная дыра находится не в центре данной галактики? Астрономы считают, что она могла находится в центре другой галактики, которая столкнулась и слилась с наблюдаемой галактикой. Затем она была выброшена из ядра галактики. Проблема заключается в том, что ученые не обнаружили явных следов слияния галактик. С другой стороны, как считают астрономы, некоторые слияния галактик происходят таким образом, что следы этого процесса могут относительно быстро исчезать.

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