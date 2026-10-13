Дроны атаковали промышленные объекты в Ставропольском крае РФ 13.10.2026, 11:21

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В регионе расположены крупные объекты российской энергетики.

В ночь на 13 октября беспилотники атаковали промышленные объекты в Ставропольском крае России. Об ударах сообщили местные власти, однако конкретные предприятия, которые могли подвергнуться атаке, не назвали.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на российские СМИ, которые опубликовали заявление губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

По словам Владимирова, беспилотники атаковали промышленные объекты в поселке городского типа Солнечнодольск. Подробностей о возможных повреждениях он не привел.

Ранее губернатор также сообщал об атаке БПЛА на промышленную зону города Невинномыск.

В обоих населенных пунктах расположены крупные объекты российской энергетики. В частности, в Солнечнодольске работает Ставропольская ТЭЦ, а в Невинномиске — Невинномисская ТЭЦ.

В то же время подтверждений того, что именно эти электростанции стали целями атаки или понесли повреждения, пока нет.

По информации Telegram-канала ASTRA, Министерство обороны РФ заявило о якобы уничтожении 604 беспилотников над российскими регионами в течение ночи.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о массированной атаке дронов на российскую столицу. По его утверждению, на подступах к Москве якобы сбили 65 беспилотников.

Независимого подтверждения заявленного российской стороной количества сбитых дронов нет.

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