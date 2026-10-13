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Украинские спецназовцы провели дерзкую операцию в Торецке

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  • 13.10.2026, 10:57
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Украинские спецназовцы провели дерзкую операцию в Торецке

Бойцы «Омеги» заминировали и подорвали опорный пункт российских оккупантов.

Бойцы Национальной гвардии Украины на бронетранспортере М113 прорвались к зданию, занятому российскими оккупантами, и заминировали вражеский опорный пункт в Торецке Донецкой области.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», операцию провели военнослужащие 4-го отдельного отряда ЦСП "Омега", которые совершили стремительный налет на позиции противника.

На кадрах видно, как украинские спецназовцы на бронетранспортере М113 приблизились к занятому оккупантами зданию, высадились и заложили взрывчатку возле вражеского опорного пункта.

После выполнения задания бойцы вернулись к бронетранспортеру и покинули место проведения операции.

Впоследствии заминированный опорный пункт противника был подорван.

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