Украинские спецназовцы провели дерзкую операцию в Торецке

Украинские спецназовцы провели дерзкую операцию в Торецке1
- 13.10.2026, 10:57
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Бойцы «Омеги» заминировали и подорвали опорный пункт российских оккупантов.
Бойцы Национальной гвардии Украины на бронетранспортере М113 прорвались к зданию, занятому российскими оккупантами, и заминировали вражеский опорный пункт в Торецке Донецкой области.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», операцию провели военнослужащие 4-го отдельного отряда ЦСП "Омега", которые совершили стремительный налет на позиции противника.
На кадрах видно, как украинские спецназовцы на бронетранспортере М113 приблизились к занятому оккупантами зданию, высадились и заложили взрывчатку возле вражеского опорного пункта.
После выполнения задания бойцы вернулись к бронетранспортеру и покинули место проведения операции.
Впоследствии заминированный опорный пункт противника был подорван.