Путин оказался не готов к войне на своей территории 2 13.10.2026, 11:14

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Значение дальнобойных ударов ВСУ объяснил военный эксперт.

Сегментные удары по отдельным отраслям не смогут быстро остановить войну из-за огромных территорий РФ. Для принуждения Кремля к миру необходимо системное нарушение жизнедеятельности государства-агрессора и секторальное расширение дальнобойных санкций. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военный эксперт Сергей Грабский.

- Россия слишком большая. Если говорить о каких-то сегментных действиях, которые уничтожают отдельные элементы отдельных отраслей, то такая борьба может длиться очень долго. Не всегда люди, живущие в одном регионе, могут почувствовать ту боль или тот страх, который испытывают жители другого. Поэтому речь идет о системном нарушении жизнедеятельности РФ, к чему мы и стремимся. Применение дальнобойных санкций должно быть секторально расширено, — отметил эксперт.

По его словам, Россия оказалась не готова к войне на собственной территории, ошибочно полагая, что по ней не будут наноситься удары.

- Сегодня важнейшим элементом существования государства является обмен информацией. Речь идет о дата-центрах. Кроме того, РФ сама подсказывает нам варианты действий, ошибочно полагая, что мы должны бояться того же, чего боятся россияне. Нам не нужно изобретать велосипед, мы просто копируем их действия. В свое время были запущены воздушные шары в сторону Литвы, а мы использовали нечто подобное в условиях Московского транспортного узла, фактически без серьезных финансовых вложений остановив его работу, — подчеркнул Грабский.

Он добавил, что тактика тысячи порезов обязана давать результат в сочетании с координацией усилий с международными партнерами.

- Балтийское море как внутреннее море НАТО не является закрытым для российских судов. Хотя прекратить любое сообщение России с внешним миром в акватории Балтийского моря было бы очень легко. Речь идет не только о дальнобойных санкциях, а о комплексной задаче, которая включает внешнеполитическое и экономическое давление, а также лишение России возможности зарабатывать деньги, — акцентировал военный эксперт.

Грабский обратил внимание на то, что даже при наличии людского ресурса личный состав требует огромных финансовых затрат.

- Как бы им ни хотелось увеличивать количество своих военнослужащих, их нужно кормить, одевать, обувать и где-то размещать. А это деньги, деньги и еще раз деньги, что является основой войны. Нанесение таких ударов должно иметь стратегическую цель сокращения ресурсной базы российской агрессии, — подытожил спикер.

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