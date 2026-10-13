«У вас там что, весь коллектив уволился?» 15 13.10.2026, 11:07

6,142

фото: spadchyna.by

Белорусы высмеяли массовый поиск сотрудников в Белгосцирке.

Белорусский государственный цирк опубликовал в Threads объявление о поиске сотрудников. Судя по списку, учреждению не хватает не только артистов, но и вспомогательного персонала, включая уборщиков, охранника и экономиста, пишет «Салідарнасць».

В списке — 15 вакансий. Любопытно, что зарплаты в этом же посте учреждение культуры приводить почему-то не стало. Нет их и на официальном сайте Белгосцирка, где объявление о поиске сотрудников вообще датировано 2023 годом.

А вот в республиканской базе вакансий можно узнать, что зарплаты предполагаемым сотрудникам варьируются от 375 рублей (столько обещают дрессировщику, на четверть ставки) до 2,5 тысяч (для акробатов, наездника, эквилибриста).

Экономисту, к слову, готовы платить меньше — до 2 тысяч рублей, как и артисту балета. При этом общежитие, судя по пометкам в тексте вакансий, готовы предоставить только уборщикам.

За день пост залетел больше чем на 160 тысяч просмотров и полтысячи комментариев.

«У вас там что, весь коллектив уволился?» — недоумевают белорусы. Многие при этом отмечают, насколько низкие зарплаты предлагает цирк за большую нагрузку и ответственность. А что еще пишут белорусы о таком странном поиске сотрудников? Много грустной иронии и черного юмора.

«До последнего был уверен, что это начало анекдота».

«Просветите людей, куда все работники делись?»

«Можно было просто написать: В Белорусский государственный цирк требуются все. Не пост, а цирк какой-то, честное слово».

«Хорошая зарплата только у клоунов? Судя по тому, что вакансий таких нет». (Вообще-то есть одна вакансия артиста-коверного — это клоун, который во время представления заполняет паузы между номерами — С.).

«Смешные деньги».

«Получается, цирк уехал, а клоуны остались, собираете новый цирк, но со старыми клоунами».

«Вот это демарш, такого никто не устраивал с 1917 года». «Вы забыли закрыть клетку с тиграми?»

«Это ж что ж такое надо было поставить, чтоб уволились все, от буфетчиков до артистов».

«Мяне больш рассмяшыла, што яшчэ і рэзюмэ трэба высылаць. Так, падаеце рэзюмэ на буфетчыка 3-га разрада? Кім працавалі? Кім бачыце сябе праз пяць гадоў? Той момант, калі назва установы працадаўцы цалкам апраўдана».

«Любого воспитателя из детского сада берите. Хватит одного на все должности». — «Еще и в конкурсах городских поучаствует, а осенью листья будет грести». — «Еще и костюмы изготовит любой темы и любой сложности».

«Клоун не нужен? Мой бывший ищет работу». — «С моим в дуэте выступать будут. Мой еще и фокусник знатный: раз, и пропал».

«Так-с, мы только билеты купили на 1.11. Если вы ищете целый штат, то на кого мы смотреть будем?» — «На собеседование».

«То есть, новогоднего представления не будет?»

«Если я бабушку с собой возьму, вакансия дрессировщик будет занята первой».

Всем, кто спрашивает — вакансия ведущего клоуна закрыта с 1996 года.

«Судя по всему, у вас только сторож не убежал».

«Проверку КГБ не прошли предыдущие?»

«Есть один персонаж, он в геополитическом шпагате на 4-х стульях уже больше 30 лет пытается усидеть. Но ему 72. Возьмете пенсионера?»

«Интересные должности в парламенте освободились».

«Видно, белорусам цирка и в жизни хватает».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com