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Лукашенко заговорил о войне с Литвой, Латвией и Польшей

24
  • 12.10.2026, 13:14
  • 12,936
Лукашенко заговорил о войне с Литвой, Латвией и Польшей

Диктатор посетовал, что не может договориться с соседями.

Лукашенко в очередной раз стал запугивать западных соседей. Во время поездки в Минский район 12 октября он заявил, что экономическое сотрудничество с Польшей, Литвой и Латвией может помочь «избежать войны». При этом он посетовал, что договориться пока не получается.

«Надо с соседями нам сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами. В этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, это говорит о том, что нам, может, и войны избежать удастся», - заявил диктатор.

Фактически Лукашенко дал понять, что война с соседями по НАТО остается для него реальным сценарием

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