Уроки протестов в Париже и Баку для Беларуси 11 13.10.2026, 16:16

4,536

Фото: AP

Как работает ненасильственное сопротивление.

Читатель телеграм-канала «Баста!» сравнил протесты в Азербайджане и Франции с тем, что было в Минске шесть лет назад.

«Смотрю на то, что происходит сейчас в Париже, Баку, Берлине и вспоминаю 2020-ый в Беларуси, - пишет он. - Очень жалко, что многие из тех, на кого мы рассчитывали тогда, имели нулевые знания как об истории сопротивления в нашей стране, так и об азах мирного протеста в мире.

Подчеркну – речь идет именно о мирном протесте, методах и инструментах, которые он предполагает: бойкот, занятие зданий, отказ от сотрудничества, солидарность и взаимоподдержка, защита своих сторонников.

Простые школьники показали, как нужно бороться. Забастовка плюс превращение «своих» зданий в опорные пункты сопротивления. Они просто занимают школы, в которых они хорошо ориентируются, где знают каждый уголок и отказываются их покидать. Это не новая идея, так было в США в первой половине прошлого века, во Франции и в Польше – во второй. Работники или студенты прекращают выполнение обязанностей, но при этом отказываются покидать свои рабочие места и территорию предприятия или вуза. «Достать» их оттуда практически невозможно.

Что-то похожее было пару дней в сентябре 2020-го в некоторых минских вузах. Пишу, потому что участвовал, помню. Идею расширения забастовки тогда свернули, потому что штаб Тихановской наотрез отказался пойти нам навстречу и призвать к ней все учебные заведения. Мало того, инициативы проведения именно «оккупационной забастовки» пресекались непонятными «активистами», которые убеждали нас, что все, мы уже «почти победили», ничего делать не надо.

2020-ый научил нас многому, в том числе отличать настоящих лидеров от подставных дилетантов. Азербайджанские и французские школьники научили нас тому, как грамотно использовать все возможности ненасильственного сопротивления. Верю, что скоро этот опыт пригодится в Беларуси».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com