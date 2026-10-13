Россиянин с семью судимостями расстрелял шестерых сослуживцев на «СВО» 4 13.10.2026, 22:41

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Алексей Королëв

Фото: The Insider

Один из убитых служил в секретном подразделении ФСБ.

Российский военнослужащий Алексей Королев, отправившийся на фронт из колонии, стал обвиняемым по делу о массовом убийстве. Украинский проект «Хочу жить» назвал его виновником расстрела шести российских разведчиков под Купянском. Журналисты The Insider подтвердили, что все шестеро погибли в один день — 25 октября 2025 года.

До отправки на войну Королев получил семь приговоров за различные преступления.

Последний — 11 лет колонии особого режима за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Согласно судебным материалам, он перевозил партии наркотиков между регионами. Уже примерно через год после рассмотрения апелляции Королев оказался на фронте с оружием.

По данным «Хочу жить», конфликт начался после ошибочного удара российского FPV-дрона по квадроциклу своих же военных возле села Лиман Первый. Вечером штурмовики пришли на командный пункт разведроты, избили операторов и забрали оборудование для управления беспилотниками.

На следующее утро разведчики отправились возвращать аппаратуру. Во время новой ссоры один из них напомнил Королёву о тюремном прошлом и пригрозил сексуальным насилием. По версии источника украинского проекта, Королев открыл огонь:

Шестеро военнослужащих погибли, еще двое были ранены.

The Insider проверил имена погибших по базе «Медиазоны» и «Би-би-си «» Все шесть человек найдены в списке с одинаковой датой смерти. Среди них — 22-летний Родион Кравец, ранее указывавший местом работы воинскую часть, за которой скрывается секретный 16-й центр ФСБ.

Этот центр занимается радиоэлектронной разведкой, перехватом сообщений и кибероперациями. Позднее Кравец значился военнослужащим 27-й отдельной мотострелковой бригады. Остался ли он сотрудником ФСБ к моменту гибели, издание не установило.

Дело Королева рассматривают в закрытом режиме в оккупированном Донецке. Ему предъявлены обвинения в убийстве двух или более человек и вымогательстве в крупном размере. Адвокат Екатерина Кулик подтвердила The Insider: «Это дело в отношении военнослужащего. Все заседания проходят в закрытом формате «.

Расстрел произошел во время российского наступления на Купянск. Королев вновь находится под стражей и ожидает приговора — теперь по делу об убийстве людей, с которыми служил.

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