Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию на легком
- 13.10.2026, 21:20
Ожидается, что восстановление понтифика займет около недели.
Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком. Хирургическое вмешательство прошло 13 октября в римской клинике «Джемелли», сообщили в пресс-службе Святого престола.
«Операция завершилась успешно, в срок и в соответствии с ожиданиями, и Папа римский вернулся в палату», — говорится в сообщении Ватикана.
Как уточнили в Святом престоле перед операцией, хирургическую бригаду возглавил профессор Стефано Маргаритора. Медики удалили образование, обнаруженное у 71-летнего понтифика во время планового обследования.
В связи с госпитализацией все публичные аудиенции Льва XIV отменены до 20 октября. Ожидается, что восстановление займет около недели.