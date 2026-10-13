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Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию на легком

  • 13.10.2026, 21:20
Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию на легком
Папа римский Лев XIV

Ожидается, что восстановление понтифика займет около недели.

Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком. Хирургическое вмешательство прошло 13 октября в римской клинике «Джемелли», сообщили в пресс-службе Святого престола.

«Операция завершилась успешно, в срок и в соответствии с ожиданиями, и Папа римский вернулся в палату», — говорится в сообщении Ватикана.

Как уточнили в Святом престоле перед операцией, хирургическую бригаду возглавил профессор Стефано Маргаритора. Медики удалили образование, обнаруженное у 71-летнего понтифика во время планового обследования.

В связи с госпитализацией все публичные аудиенции Льва XIV отменены до 20 октября. Ожидается, что восстановление займет около недели.

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