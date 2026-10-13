Сенаторы США потребовали от Трампа отменить дизельную сделку с Россией 2 13.10.2026, 21:49

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Также они призвали президента США ввести в действие закон Грэма об «адских санкциях».

12 американских сенаторов направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором призвали его отменить дизельную сделку с Россией. Об этом в соцсети X сообщил сенатор Ричард Блюментал.

«Я возглавлю своих коллег в требовании к президенту отменить катастрофическую сделку по российскому дизелю. Умиротворение побуждает Путина игнорировать серьезные мирные переговоры, а провал с дизелем демонстрирует полную слабость», — уверен он.

Под письмом, опубликованным Блюменталем, стоят подписи 12 сенаторов. которые представляют как Демократическую, так и Республиканскую партии США.

Также в документе сенаторы призвали Трампа ввести санкции против России, предусмотренные утвержденным в сентябре законом Линдси Грэма.

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