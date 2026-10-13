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Учительница из Минска: Надоело терпеть издевательства за копейки

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  • 13.10.2026, 17:58
  • 6,020
Учительница из Минска: Надоело терпеть издевательства за копейки

Почему все меньше людей идут работать в школы.

Учительница из Минска рассказала в Threads, из-за чего приняла решение уволится.

«Достало! – пишет она. – Достало терпеть издевательства и работать за копейки. Достало выполнять безумные приказы и указания из РОНО и от директора. Достало слушать обиженных родителей. Повторю – все это за копейки. А Минск – город дорогой.

Работала пять лет, работу любила. Но такое отношение убивает все. Увольняюсь. Что дальше – не знаю, наверное уеду, знание языков позволяет.

Понимаю теперь, почему все меньше людей идут работать в школы».

Большинство комментаторов поддержали решение.

«Со знанием английского или вообще иностранного точно не пропадете, - пишет один из них. – Репетиторство, перевод, в конце концов, в Литву или Польшу дорога открыта».

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