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The Telegraph: Кремль использует десяток двойников

  • 8.07.2026, 7:54
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The Telegraph: Кремль использует десяток двойников

У Путина развивается паранойя.

Российский диктатор Владимир Путин увеличил численность своей личной охраны до более чем 800 офицеров. Такой шаг неудивителен для авторитарного лидера, который пришел к власти силовыми методами и опасается покушений. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на исследователя военной истории Питера Кэддик-Адамса.

По его словам, автократические режимы держатся на разветвленной системе безопасности, которая контролирует не только действия, но и мысли граждан. В России эту роль выполняет ФСБ, превратившаяся, как считает эксперт, в «государство в государстве», где огромную роль играют слежка и сеть информаторов.

Историк отмечает, что для подобных режимов любое отклонение от нормы может восприниматься как угроза самому государству, поскольку диктатор фактически отождествляет себя с ним. Именно поэтому создаются следственные изоляторы, репрессивные структуры и специальные подразделения для устранения противников.

По мнению Кэддик-Адамса, Путин, как и Адольф Гитлер в свое время, становится все более одержим собственной безопасностью, рассчитывая, что современные технологии и многочисленные силовые структуры смогут нейтрализовать любые угрозы.

Охрану Путина увеличили после убийства генерала

Личную безопасность Путина обеспечивает ФСБ, общая численность которой оценивается примерно в 50 тысяч сотрудников. Внутреннее подразделение, отвечающее непосредственно за охрану президента РФ и его ближайшего окружения, увеличили с 785 до 812 человек.

Как предполагает исследователь, дополнительно были набраны 27 специалистов по управлению беспилотниками. По его мнению, усиление охраны связано с убийством лояльного Кремлю генерала Фанила Сарварова в декабре 2025 года.

После этого сотрудникам, работающим рядом с Путиным, запретили пользоваться общественным транспортом и мобильными телефонами. Во время передвижений российского лидера регулярно глушится мобильная связь, а ключевые сотрудники получили кевларовые зонты.

Двойники, одинаковые кабинеты и дегустаторы пищи

По данным автора публикации, Путин продолжает использовать до десяти двойников и несколько одинаково оборудованных рабочих кабинетов в Москве, Санкт-Петербурге, загородных резиденциях и даже в специальном поезде. Это позволяет скрывать его реальное местонахождение, в том числе во время видеоконференций.

Кроме того, системы наблюдения установлены даже в домах поваров, фотографов и телохранителей, обслуживающих главу Кремля.

Кэддик-Адамс также обратил внимание на семейную историю Путина. Его дед Спиридон Путин работал поваром у Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а сам российский лидер, по словам исследователя, вырос на рассказах о работе деда для советской элиты. Историк считает, что именно поэтому Путин пользуется услугами дегустаторов пищи, опасаясь возможного отравления.

В завершение Кэддик-Адамс проводит параллель с последними годами жизни Гитлера, отмечая, что диктатору приходится постоянно жить в ожидании покушения, тогда как его противникам достаточно добиться успеха лишь однажды. По мнению исследователя, Путин постепенно движется по схожему пути.

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