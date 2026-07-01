Параноидальный Путин увеличил личную охрану до 800 офицеров 1.07.2026, 18:28

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ФСО считается одной из самых влиятельных структур российской власти.

Путин распорядился увеличить численность сотрудников Федеральной службы охраны, отвечающих за безопасность президента, его семьи и ближайшего окружения. Согласно новому указу, штат центрального аппарата ФСО увеличен с 785 до 812 человек. Это уже четвертое расширение структуры с начала полномасштабной войны против Украины, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

ФСО обеспечивает охрану первых лиц государства, отвечает за безопасность президентских резиденций и поездок, защищает государственные системы связи, а также участвует в информационном сопровождении и мониторинге общественных настроений.

Усиление мер безопасности происходит на фоне растущих опасений, связанных с атаками дальнобойных украинских беспилотников, а также рисками возможных покушений и внутренних угроз. За последние месяцы требования к сотрудникам службы заметно ужесточились. Им запрещено пользоваться мобильными телефонами и любыми устройствами с доступом в интернет во время службы рядом с президентом, пользоваться общественным транспортом, а в местах проживания устанавливаются дополнительные системы защиты.

По имеющимся данным, с середины апреля лицам, находящимся рядом с Путиным, предписано даже снимать наручные часы перед встречами с ним.

Федеральная служба охраны считается одной из самых влиятельных структур в российской системе власти и нередко становится карьерным трамплином для высокопоставленных чиновников. Одним из наиболее известных примеров называют бывшего сотрудника ФСО Алексея Дюмина, впоследствии занявшего ключевые государственные посты.

При этом меры секретности не всегда оказываются эффективными. Ранее журналисты смогли проанализировать данные фитнес-приложения Strava, которыми пользовались сотрудники охраны, и восстановить предполагаемые маршруты передвижения президента, включая поездки к резиденциям и международным встречам.

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