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В Беларуси подорожало топливо

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  • 8.07.2026, 8:22
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В Беларуси подорожало топливо

Подорожание происходит на фоне масштабных поставок белорусского бензина в РФ.

На 1 копейку увеличились с 8 июля на всех белорусских АЗС цены на топливо.

Соответствующую информацию распространил концерн «Белнефтехим».

Согласно ей, стоимость литра АИ-92 составит 2,59 рубля, АИ-95 – 2,69 рубля, АИ-98 – 2,91 рубля, а дизельное топливо будет продаваться по 2,69 рубля за литр.

Напомним, что «Белнефтехим» начал практиковать повышение цен с прошлого месяца.

С 24 июня цены выросли тоже на 1 копейку.

Стоит отметить, подорожание происходит на фоне масштабных поставок белорусского бензина в РФ.

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