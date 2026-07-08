В Беларуси подорожало топливо

В Беларуси подорожало топливо1
- 8.07.2026, 8:22
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Подорожание происходит на фоне масштабных поставок белорусского бензина в РФ.
На 1 копейку увеличились с 8 июля на всех белорусских АЗС цены на топливо.
Соответствующую информацию распространил концерн «Белнефтехим».
Согласно ей, стоимость литра АИ-92 составит 2,59 рубля, АИ-95 – 2,69 рубля, АИ-98 – 2,91 рубля, а дизельное топливо будет продаваться по 2,69 рубля за литр.
Напомним, что «Белнефтехим» начал практиковать повышение цен с прошлого месяца.
С 24 июня цены выросли тоже на 1 копейку.
Стоит отметить, подорожание происходит на фоне масштабных поставок белорусского бензина в РФ.