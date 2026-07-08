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Под Минском большой санаторий продается по цене дачи

  • 8.07.2026, 8:58
Под Минском большой санаторий продается по цене дачи
Заброшенный санаторий продается под Минском
Фото: et.butb.by

Торги запланированы на 30 июля.

Недалеко от Минска по цене благоустроенной дачи продается огромный санаторий. Лот выставили на торги на сайте Белорусской универсальной товарной биржи «БУТБ-Имущество», заметила «Комсомолка».

Речь идет о недостроенном двух корпусном санатории в деревне Новое Поле примерно в 30 километрах от Минска.

Недостроенный санаторий состоит из главного и спального корпусов. Площадь главного корпуса - 6700 квадратных метров, спального - 2100 «квадратов».

Фото: et.butb.by.

Стройка прекратилась в девяностых годах прошлого века из-за недостатка финансирования. Сейчас комплекс находится на балансе Горанского сельисполкома.

Визуально главный корпус напоминает трехлучевую звезду. В нем должны были размещаться бассейн, зона для СПА, медкабинеты. Его степень готовности на данный момент 51%. В построенном на 69% спальном корпусе должны были быть номера для отдыхающих.

Кроме объектов недвижимости к санаторию прилагается земельный участок, составляющий примерно четыре гектара с арендой на 30 лет.

Цена лота 204 тысячи белорусских рублей. Примерно столько будет стоить благоустроенная дача в каком-нибудь садовом товариществе в этих окрестностях.

Торги запланированы на 30 июля.

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