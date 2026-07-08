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Дроны ВСУ в Татарстане: горит нефтехимический завод в Нижнекамске

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  • 8.07.2026, 9:36
  • 4,626
Дроны ВСУ в Татарстане: горит нефтехимический завод в Нижнекамске
Фото: Exilenova+

Пожар виден даже из соседних городов.

В городе Нижнекамск, расположенном в российском Татарстане, ночью в среду, 8 июля, раздавались взрывы. Местные жители сообщают о пожаре и дыме над городом, пишет Telegram-канал Astra.

Мониторинговые каналы сообщают о вероятном поражении дронами нефтехимического предприятия «Нижнекамскнефтехим». На опубликованных в Сети кадрах видно несколько очагов пожара.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко также сообщает о поражении «Нижнекамскнефтехима», пожар на котором виден даже из соседних городов.

Это один из крупнейших нефтехимических заводов России, производящий синтетический каучук, который является критически важным компонентом для российского военно-промышленного комплекса.

Город Нижнекамск расположен примерно в 1200 км от Украины.

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