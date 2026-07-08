СБУ ударила по российской авиабазе Джанкой и порту в Керчи в Крыму
- 8.07.2026, 10:12
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Служба безопасности Украины в ночь на среду, 8 июля, нанесла удары беспилотниками по военной авиабазе Джанкой и порту в Керчи во временно оккупированном Крыму, сообщает СБУ.
В Джанкое были поражены ретрансляторы для российских ударно-разведывательных дронов «Орион» и склады с оружием и военной техникой РФ.
В Керчи, по данным СБУ, украинские дроны нанесли удар по инфраструктуре порта Крым.
Также уничтожен логистический хаб с БПЛА, наземными роботизированными комплексами и боеприпасами в районе Покровска Донецкой области. Этот объект обеспечивал логистическую поддержку российских войск на этом направлении, отмечает СБУ.
Поражены склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Новогригоровка и Червоное, а также пункты постоянной дислокации пилотов БПЛА РФ в населенных пунктах Комыш-Зоря и Каменка в Запорожской области. В Гранитном и Стиле Донецкой области уничтожены военные склады войск РФ, говорится в сообщении.