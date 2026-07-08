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Ученые рассказали, как правильно просить людей об одолжении

  • 8.07.2026, 10:59
Ученые рассказали, как правильно просить людей об одолжении

Иногда люди стесняются обратиться за помощью к близким, не говоря уже о просьбах, адресованных коллегам.

Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) выяснили, как правильно просить окружающих об одолжении, пишет «Нож».

Авторы изучили более ранние исследования, посвящённые обращениям за помощью. В итоге команда выделила три основных подхода, которые широко распространены среди представителей разных культур.

Первый подход — «информационно-пессимистичный». Его сторонники просят об одолжении, заранее извиняясь перед адресатом и обращая его внимание на негативную сторону задачи. Например, вместо вопроса о наличии свободного времени человек скажет: «Я уверен, что вы заняты, но хотел бы знать, не могли бы вы…»

Согласно второму, «рационально-вежливому» подходу, человеку следует подстраиваться под собеседника и под ситуацию. Так, малознакомому адресату нужно дать возможность отказаться от выполнения просьбы, при диалоге с близкими людьми можно действовать более бескомпромиссно. Сторонники третьего подхода, «иррационального оптимизма», описывают положительные стороны их просьбы и напрямую не говорят, что собеседник имеет право ответить им отказом.

Учёные проанализировали данные о естественном разговорном общении: речь о 92 часах аудиозаписей и 194 запросах на арабском, английском и итальянском, а также на языках лонгандо, саек, сиву и тикуне.

Результаты показали, что лишь 11–25% людей соглашались выполнить чью-то крупную просьбу. Судя по всему, большинство обращавшихся за помощью использовали иррационально-оптимистичный подход, чем отпугивали потенциального помощника.

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