Доллар снова растет
- 8.07.2026, 11:16
Американская валюта отвоевывает позиции.
После вчерашнего падения доллар понемногу отвоевывает позиции. Российский рубль продолжает дорожать. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки $62 669, отмечает «Онлайнер».
Доллар вырос на 1,21 копейки и стоит 2,8789 рубля.
По евро торгов не было.
Сотня российских рублей выросла на 0,08 копейки и стоит 3,7557 рубля.
По десятку юаней торгов не было.
Во вторник доллар подешевел на 3,72 копейки и стоил 2,8668 рубля, евро подешевел на 3,80 копейки и стоил 3,2778 рубля. Сотня российских рублей подорожала на 2,62 копейки и стоила 3,7549 рубля, а десяток юаней подешевел на 5,43 копейки и стоил 4,2244 рубля.