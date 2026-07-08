Президент Польши рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским 8.07.2026, 11:23

Кароль Навроцкий

Фото: Getty Images

Впервые после лишения украинского президента ордена Белого Орла.

Во время пресс-конференции на саммите НАТО в Анкаре Кароль Навроцкий рассказал о разговоре, который состоялся у него с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет onet.pl.

«Вчера мы также провели с президентом Владимиром Зеленским краткую протокольную беседу», — начал польский лидер.

«Моя позиция по вопросам, касающимся наших двусторонних разногласий, остается неизменной: Польша — и, думаю, вся Европа — не может принимать прославление бойцов УПА, которые, по нашему мнению, несут ответственность за гибель 120 тысяч поляков», — заявил Навроцкий.

В то же время он подчеркнул, что подобные разговоры, независимо от обстоятельств, являются естественными.

«Мне кажется вполне естественным, что государства, являющиеся соседями и имеющие общего врага в лице Российской Федерации, продолжают поддерживать диалог друг с другом, несмотря на определенные двусторонние разногласия», — отметил президент.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

По его словам, это решение стало следствием скандала, разразившегося после присвоения подразделению ВСУ названия в честь «героев УПА».

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