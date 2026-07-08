Названы причины, почему авто в Беларуси не проходят ТО 2 8.07.2026, 10:47

Фото: onliner

В лидерах — проблемы с тормозами.

В «Белтехосмотре» рассказали, какие неисправности чаще всего выявляют у транспорта, который проверяют. В лидерах — проблемы с тормозами.

В июне физлица получили 138 466 разрешений на допуск транспорта к участию в дорожном движении (86% от общего количества).

«Из общего количества транспортных средств, представленных на государственный технический осмотр, 12,9% транспортных средств (22 354) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (32 446 несоответствий)», — уточняет «Белтехосмотр».

Проблемы с тормозами составили 41,8% от всех неисправностей, с внешними световыми приборами — 25,6%.

Отметим, многие белорусы бойкотируют ТО.

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