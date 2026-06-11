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Белорусы массово игнорируют техосмотр

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  • 11.06.2026, 14:54
  • 1,058
Белорусы массово игнорируют техосмотр

Более половины авто ездят без ТО.

В Беларуси более половины авто не имеют действующего техосмотра. Такие данные приводит организация «Белтехосмотр» по состоянию на 1 июня 2026 года.

Всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн транспортных средств. Однако разрешение на допуск к участию в дорожном движении (техосмотр) оформлено лишь на 2,13 млн автомобилей. Таким образом, около 2,4 млн машин, или 52,9%, либо не прошли техосмотр, либо имеют просроченное разрешение.

При этом количество действующих договоров страхования заметно выше. Страховка оформлена примерно на 2,8 млн автомобилей — это на 663 тыс., или почти на 24%, больше, чем число машин с действующим техосмотром.

Таким образом, многие автовладельцы предпочитают оформлять страховые полисы, чтобы защититься от финансовых рисков при ДТП, но при этом игнорируют обязательную процедуру проверки технического состояния автомобилей.

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