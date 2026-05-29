Для белорусских водителей ввели новшества 29.05.2026, 16:28

В Беларуси изменили правила техосмотра — при продаже авто проходить его заново не придется. В «Белтехосмотре» пояснили, когда заработают новшества.

Так одним из главных изменений станет отмена необходимости повторно проходить техосмотр при смене владельца автомобиля, если срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении еще не истек. Также изменится порядок работы диагностических станций. Полномочия по выдаче разрешений диагностическим станциям передадут Транспортной инспекции. Ранее этим занимался БелНИИТ «Транстехника».

Еще одно изменение касается обмена информацией между ведомствами. Транспортная инспекция сможет самостоятельно получать необходимые сведения из государственных информационных ресурсов.

Однако водителям пока не стоит ждать их немедленного вступления в силу. Как сообщили в «Белтехосмотре», изменение начнет действовать только через шесть месяцев после официального опубликования постановления правительства. Документ был обнародован 15 мая. То есть новшества заработают в ноябре.

