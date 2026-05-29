29 мая 2026, пятница, 17:01
В Украине задержан сын представительницы офиса Тихановской в Киеве

  • 29.05.2026, 16:42
  • 1,338
Никита Шатилин
Фото: rozsliduvach.info

СМИ пишут о коррупционной схеме.

В Украине задержан Никита Шатилин — сын представительницы офиса Тихановской в Киеве Светланы Шатилиной. Это в беседе с «Еврорадио» подтвердила сама Светлана.

«Я надеюсь, что в ближайшие 24 часа я буду иметь документы, чтобы дать более точную информацию, что произошло. Причины задержания и обстоятельства с сыном не имела возможности обговорить.

Я не хочу иметь конспирологических версий. Единственное, что я знаю, что он словно вез людей из Киева в какое-то место в Украине. И есть вопрос, что это за люди и почему он их вез«», — сказала представительница Тихановской.

Никита Шатилин — депутат Ирпенского городского совета и руководитель Управления по вопросам ветеранской политики Ирпенского горсовета.

О задержании Никиты сообщили утром 29 мая украинские СМИ. Паблик «Ірпінь онлайн» связывает задержание с проведением 26 мая СБУ и Нацполицией операции по пресечению пяти схем уклонения от мобилизации в различных регионах страны. В рамках операции были задержаны десять предполагаемых организаторов незаконных схем.

