В Украине задержан сын представительницы офиса Тихановской в Киеве
- 29.05.2026, 16:42
- 1,338
СМИ пишут о коррупционной схеме.
В Украине задержан Никита Шатилин — сын представительницы офиса Тихановской в Киеве Светланы Шатилиной. Это в беседе с «Еврорадио» подтвердила сама Светлана.
«Я надеюсь, что в ближайшие 24 часа я буду иметь документы, чтобы дать более точную информацию, что произошло. Причины задержания и обстоятельства с сыном не имела возможности обговорить.
Я не хочу иметь конспирологических версий. Единственное, что я знаю, что он словно вез людей из Киева в какое-то место в Украине. И есть вопрос, что это за люди и почему он их вез«», — сказала представительница Тихановской.
Никита Шатилин — депутат Ирпенского городского совета и руководитель Управления по вопросам ветеранской политики Ирпенского горсовета.
О задержании Никиты сообщили утром 29 мая украинские СМИ. Паблик «Ірпінь онлайн» связывает задержание с проведением 26 мая СБУ и Нацполицией операции по пресечению пяти схем уклонения от мобилизации в различных регионах страны. В рамках операции были задержаны десять предполагаемых организаторов незаконных схем.