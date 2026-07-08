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Врачи назвали самый полезный молочный продукт для похудения

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  • 8.07.2026, 9:51
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Врачи назвали самый полезный молочный продукт для похудения

Он знаком многим белорусам.

Любой рецепт домашнего сыра или творога включает процеживание свернувшегося молока, после которого остается желтоватая жидкость. Это молочная сыворотка: польза такого продукта часто оказывается недооцененной, хотя на самом деле это чуть ли не самый ценный кисломолочный напиток. О том, как именно сыворотка влияет на организм и кому ее рекомендуется употреблять, пишут эксперты из портала InstaCuppa.

По данным института MDPI, в 100 мл сыворотки содержится примерно 0,8–1,2 г белка, 80–120 мг кальция, витамины группы B (особенно B2), а также живые пробиотические бактерии. Калорийность при этом низкая – около 25–30 ккал.

Но прежде всего польза молочной сыворотки связана с пробиотиками в ее составе: согласно обзору исследований из журнала Frontiers, они поддерживают баланс кишечной микрофлоры, положительно влияют на пищеварение и уменьшают вздутие. Так что при регулярном употреблении небольшого количества напитка может постепенно улучшаться работа ЖКТ.

Также сывороточный белок легко усваивается и участвует в восстановлении мышц после физической активности. И хотя его количество невелико по сравнению с протеиновыми добавками, он все же остается довольно доступным источником аминокислот.

К тому же, по данным ряда современных исследований из журнала Dairy Science, сыворотка способствует выработке глутатиона – одного из важнейших антиоксидантов, который помогает защищать клетки печени от повреждений, поддерживает их восстановление и участвует в естественных процессах обезвреживания токсинов.

Молочная сыворотка - польза и вред для организма

Наиболее полезной считается сыворотка из свежего домашнего молока, полученная при приготовлении творога или процеженного йогурта. Причем ее также можно использовать в кулинарии – для теста, супов и напитков.

Низкая калорийность и наличие белка делают ее более сытной по сравнению с соками или сладкими напитками. И хотя сама по себе молочная сыворотка на ночь не помогает похудеть, ее употребление может способствовать снижению общей калорийности рациона за счет более длительного чувства сытости.

Наконец, сыворотка содержит калий, магний и кальций, поддерживающие водно-солевой баланс и плотность костной ткани. Соответственно, после физической активности она может служить мягкой натуральной альтернативой изотоникам без добавленного сахара.

Впрочем, не всем людям для похудения подходит именно молочная сыворотка - противопоказания у нее тоже имеются. Например, если у вас есть аллергия на белок коровьего молока или выраженная непереносимость лактозы, от такого напитка лучше отказаться. А при хронических заболеваниях пищеварительной системы или почек перед регулярным употреблением сыворотки желательно посоветоваться с врачом.

В итоге, из всего, чем полезна молочная сыворотка, прежде всего стоит выделить именно ее ценность как источника легкого белка, кальция, пробиотиков и минералов, которые участвуют во многих процессах организма - от пищеварения до иммунитета.

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