Адвокат рассказала, должны ли бабушки и дедушки платить алименты на внуков 8.07.2026, 9:35

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В законе есть четкий ответ.

В главном управлении юстиции Гомельского облисполкома сказали, обязаны ли бабушки и дедушки платить алименты на внуков в Беларуси.

Так, заведующая юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова ответила, возлагается ли на бабушек и дедушек обязанность выплачивать алименты вместо своих взрослых детей, если те не содержат собственных.

- Действующее белорусское законодательство не предусматривает возможность взыскания алиментов с дедушки или бабушки на содержание внуков, в случаях, когда родители ребенка уклоняются от исполнения своих обязанностей, - пояснила юрист.

Адвокат подчеркнула, что по закону в Беларуси именно родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей (ст.91 Кодекса Беларуси о браке и семье). Причем данная обязанность сохраняется независимо от семейного положения, наличия работы, уровня доходов, совместного или раздельного проживания с ребенком.

И даже, если отец или мать скрывают свои доходы, не работают, уклоняются от выплаты алиментов, находятся в местах лишения свободы, то обязанность по уплате алиментов не переходит автоматически на их родителей.

- Дедушка и бабушка не становятся должниками по алиментам вместо своих детей, - констатировала специалист.

Здесь же адвокат уточнила, что закон не может принудительно обязать бабушку или дедушку содержать внуков. Однако они могут помогать и детям, и внукам на добровольной основе. Но эта поддержка - личное решение семьи, а не юридическая обязанность.

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