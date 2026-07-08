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Как Герасимов подставил Путина

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  • Аббас Галлямов
  • 8.07.2026, 8:52
  • 1,614
Как Герасимов подставил Путина
Аббас Галлямов

О слабом аргументе.

Итак, в ответ на предложение Зеленского провести переговоры с Путиным в Константиновке, Кремль предсказуемо заявил, что ждёт того в Москве. Устами Пескова было подчеркнуто, что столицей России является всё-таки не Константиновка, а именно Москва.

Аргумент слабый. Если взять за точку отсчёта утверждение о том, что переговоры должны проходить обязательно в Москве, то непонятно, почему недавний саммит Россия – АСЕАН прошёл в Казани. Если же вспомнить более давнюю историю, то мы увидим, что Путин проводил встречи с лидерами зарубежных государств во Владивостоке, в Сочи, в Уфе, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в большинстве из этих мест – по несколько раз. То есть, аргумент о том, что встретиться с Зеленским в Константиновке нельзя, потому что та, дескать, не является столицей России, можно отринуть как неработающий.

Если Кремль срочно не придумает сейчас другого объяснения, нам останется предполагать, что единственная причина отказа в том, что Константиновка – это вообще не Россия.

Я же говорю, без расстрела Герасимова, в очередной раз обманувшего президента, не обойтись.

Аббас Галлямов, Telegram

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