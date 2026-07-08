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Россия в третий раз за неделю атаковала Киев баллистикой

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  • 8.07.2026, 8:07
Россия в третий раз за неделю атаковала Киев баллистикой

В вух районах вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

В ночь на 8 июля российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами — в третий раз за неделю после атак 2 и 6 июля. В столице прогремела серия взрывов ещё до объявления воздушной тревоги. В течение ночи в столице трижды объявляли тревогу.

В результате баллистического ракетного удара России произошли пожары в Деснянском и Святошинском районах столицы.

В Святошинском районе вспыхнул пожар в административном здании и складских помещениях. Два человека пострадали, один из них госпитализирован.

По другому адресу горел гаражный кооператив. Также в результате обстрела повреждены административное здание и трамваи.

В Деснянском районе произошел пожар в складских помещениях.

«На данный момент на всех остальных локациях пожары локализованы», — добавили в ГСЧС.

На данный момент известно о двух пострадавших в столице. Одного из них медики госпитализировали.

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