ЧМ по футболу: Швейцарии победила Колумбию 8.07.2026, 8:17

Судьбу матча решила серия пенальти.

Сборная Швейцарии обыграла Колумбию в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Команды осторожно начали игру и создали очень мало опасных моментов в первом тайме. С немногочисленными угрозами уверенно справились вратари — Грегор Кобель и Камило Варгас.

В начале второго тайма Швейцария получила отличную возможность открыть счёт: Соу и Ридер организовали перспективную атаку, однако мяч прошел мимо штанги. Швейцарцы и дальше пытались комбинировать у ворот соперника, однако до по-настоящему голевых моментов дело не дошло. Не смогла создать остроты и Колумбия. В итоге игра закономерно перешла в дополнительное время.

В овертайме команды раскрылись. Колумбия была в шаге от гола после удара Лукуми, но мяч попал в перекладину. Швейцария ответила моментом Амдуни, однако нападающий не смог переиграть вратаря. В итоге победителя пришлось определять в серии одиннадцатиметровых.

В серии послематчевых пенальти более точными оказались футболисты сборной Швейцарии. Защитник колумбийцев Дэвисон Санчес попал в перекладину, а удар Кучо Эрнандеса парировал Грегор Кобель. В итоге швейцарцы победили со счётом 4:3.

Швейцария в 1/4 встретится с Аргентиной.

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