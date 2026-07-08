ЕС зафиксировал более 800 попыток нарушения границы со стороны Беларуси

ЕС зафиксировал более 800 попыток нарушения границы со стороны Беларуси1
- 8.07.2026, 13:01
Только за первую неделю июля.
809 попыток нарушения границы со стороны Беларуси зафиксировали за первую неделю июля соседние страны Евросоюза, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ оперативных данных их пограничных служб.
777 попыток, или 96% общего количества, пришлось на Латвию, 19 (2,3%) — на Литву, 13 (1,6%) — на Польшу.
В статистическом выражении активность мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через Беларусь, выросла в 1,6 раза (58,6%) по сравнению с первой неделей июня (510 попыток).
Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС продолжается с весны 2021 года. Власти соседних европейских государств считают его «гибридной атакой2, организованной режимами в Минске и Москве.
Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские пограничники не будут останавливать нелегальных мигрантов, которые идут в Евросоюз через Беларусь, потому что их туда якобы позвали.