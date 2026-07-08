закрыть
8 июля 2026, среда, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС зафиксировал более 800 попыток нарушения границы со стороны Беларуси

1
  • 8.07.2026, 13:01
ЕС зафиксировал более 800 попыток нарушения границы со стороны Беларуси

Только за первую неделю июля.

809 попыток нарушения границы со стороны Беларуси зафиксировали за первую неделю июля соседние страны Евросоюза, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ оперативных данных их пограничных служб.

777 попыток, или 96% общего количества, пришлось на Латвию, 19 (2,3%) — на Литву, 13 (1,6%) — на Польшу.

В статистическом выражении активность мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через Беларусь, выросла в 1,6 раза (58,6%) по сравнению с первой неделей июня (510 попыток).

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС продолжается с весны 2021 года. Власти соседних европейских государств считают его «гибридной атакой2, организованной режимами в Минске и Москве.

Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские пограничники не будут останавливать нелегальных мигрантов, которые идут в Евросоюз через Беларусь, потому что их туда якобы позвали.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый
Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив