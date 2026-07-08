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Украина меняет современную войну

  • 8.07.2026, 13:40
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Украина меняет современную войну
Фото: Getty Images

Против Москвы идет кампания «накопительного срыва».

Украина формирует новый подход к ведению войны, основанный не на одном решающем ударе, а на постоянном истощении возможностей противника. Как отмечает The Wall Street Journal, Киев ведет кампанию непрерывного давления, последовательно поражая нефтеперерабатывающие заводы, системы ПВО, штабы, склады, логистические узлы и военные объекты в Крыму (перевод — сайт Charter97.org).

По оценке издания, главная цель таких атак — не полное уничтожение российской военной инфраструктуры, а создание ситуации, при которой она постоянно требует восстановления. Регулярные удары вынуждают Москву перебрасывать силы на защиту множества объектов одновременно, расходовать ресурсы на ремонт и перестраивать логистику. Уже фиксируются перебои с поставками топлива в отдельных регионах России и в Крыму, а также сложности в работе транспортной инфраструктуры.

Эта модель войны отличается от классических стратегических бомбардировок. Вместо массированных налетов Украина использует гибкое сочетание беспилотников, ракет, разведывательных данных, современных систем связи, программного обеспечения и действий сил специальных операций. Приоритетом становится постоянная смена целей, не позволяющая противнику адаптироваться.

Россия также пытается менять тактику, однако, по мнению аналитиков, делает это медленнее. Именно скорость внедрения новых решений и способность быстро реагировать становятся одним из ключевых факторов современного конфликта.

При этом Украина сталкивается с серьезными вызовами. Российские удары по городам не прекращаются, сохраняется нехватка средств противовоздушной обороны, а новые модификации ударных беспилотников усложняют защиту. Тем не менее главный вопрос, считают авторы, теперь заключается в том, сумеет ли Россия выдержать темп украинской адаптации и непрерывного давления.

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