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«У Кремля лишь два варианта»

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  • 8.07.2026, 14:35
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«У Кремля лишь два варианта»

Расчет РФ на прекращение американской помощи Украине не оправдался.

Россия не может добиться победы в Украине без резкой эскалации, которая несет для Кремля огромные риски, утверждает эксперт Роберт Келли из Пусанского национального университет. По его оценке, Москва столкнулась с ситуацией, когда продолжение боевых действий больше не приближает стратегический успех, а лишь увеличивает цену конфликта, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Расчет на то, что прекращение американской помощи заставит Киев согласиться на российские условия, не оправдался. Украинская армия сохранила устойчивость, а линия фронта за последние годы превратилась в тяжелое противостояние без решающего прорыва.

Россия по-прежнему способна захватывать отдельные территории, однако не имеет ресурсов для принуждения Украины к капитуляции. Масштабная мобилизация могла бы увеличить численность войск, но создала бы серьезные внутренние риски для власти Путина. Использование ядерного оружия также остается крайне опасным сценарием, способным привести к международной изоляции Москвы и усилению поддержки Украины.

Тем временем украинские удары по российской инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие предприятия и объекты в Крыму, постепенно повышают стоимость войны для Кремля. Эти атаки не способны мгновенно изменить ход конфликта, но заставляют Россию тратить больше ресурсов на защиту тыла и восстановление повреждений.

По мнению аналитиков, перед Москвой фактически остается два пути — продолжать затяжное противостояние или искать дипломатическое решение. Чем дольше Кремль откладывает переговоры, тем менее выгодными могут стать условия возможного соглашения.

Война, задуманная как демонстрация силы России, превращается в долгосрочное испытание для ее экономики, армии и политической системы.

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