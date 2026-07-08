Белорусские фабрики представили новогодние подарки 2 8.07.2026, 14:46

Неожиданно для июля.

Пока белорусы идут в летние отпуска, крупные кондитерские фабрики уже готовятся к Новому году. «Спартак» и «Коммунарка» в начале июля представили новую линейку праздничных подарков.

Фабрика «Спартак» в этом году предложит покупателям сладкие подарки весом от 300 граммов до 3 килограммов с различными вариантами наполнения и упаковки, сообщают «Гомельские ведомости».

На фабрике отметили, что пересмотрели ценовую политику: базовый прайс снизили на 15−25%, при этом для заказчиков сохранили систему скидок при предоплате.

В состав подарков вошли не только сладости «Спартака», но и продукция других белорусских производителей — «Красного пищевика» и «Красного мозырянина».

«Это взаимовыгодный проект: партнеры также включают изделия гомельской фабрики в свои подарочные фонды», — рассказали на предприятии.

Среди новинок — адвент-календари весом 230 и 400 граммов с ячейками для сладостей и коллекционными мини-сюрпризами. Кроме того, на упаковках появились QR-коды, позволяющие оживлять изображения с помощью смартфона.

Тем временем каталог новогодней продукции представила и фабрика «Коммунарка». В нем — десятки вариантов подарков весом от 260 граммов до 3 килограммов. Самые доступные наборы весом 300 граммов стоят 7,20 рубля, коробки по 500 граммов — 13,20 рубля, подарки весом 700−1000 граммов — от 15,60 до 28,80 рубля. Наборы весом 1,5 килограмма обойдутся в 42−96 рублей, двухкилограммовые — в 58,80−60 рублей, а трехкилограммовый подарок «Щелкунчик» оценили в 82,80 рубля.

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