закрыть
8 июля 2026, среда, 15:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские фабрики представили новогодние подарки

2
  • 8.07.2026, 14:46
Белорусские фабрики представили новогодние подарки

Неожиданно для июля.

Пока белорусы идут в летние отпуска, крупные кондитерские фабрики уже готовятся к Новому году. «Спартак» и «Коммунарка» в начале июля представили новую линейку праздничных подарков.

Фабрика «Спартак» в этом году предложит покупателям сладкие подарки весом от 300 граммов до 3 килограммов с различными вариантами наполнения и упаковки, сообщают «Гомельские ведомости».

На фабрике отметили, что пересмотрели ценовую политику: базовый прайс снизили на 15−25%, при этом для заказчиков сохранили систему скидок при предоплате.

В состав подарков вошли не только сладости «Спартака», но и продукция других белорусских производителей — «Красного пищевика» и «Красного мозырянина».

«Это взаимовыгодный проект: партнеры также включают изделия гомельской фабрики в свои подарочные фонды», — рассказали на предприятии.

Среди новинок — адвент-календари весом 230 и 400 граммов с ячейками для сладостей и коллекционными мини-сюрпризами. Кроме того, на упаковках появились QR-коды, позволяющие оживлять изображения с помощью смартфона.

Тем временем каталог новогодней продукции представила и фабрика «Коммунарка». В нем — десятки вариантов подарков весом от 260 граммов до 3 килограммов. Самые доступные наборы весом 300 граммов стоят 7,20 рубля, коробки по 500 граммов — 13,20 рубля, подарки весом 700−1000 граммов — от 15,60 до 28,80 рубля. Наборы весом 1,5 килограмма обойдутся в 42−96 рублей, двухкилограммовые — в 58,80−60 рублей, а трехкилограммовый подарок «Щелкунчик» оценили в 82,80 рубля.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый
Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив