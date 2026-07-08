Сибига: Украина может получить лицензии на производство антибаллистики Patriot

Сибига: Украина может получить лицензии на производство антибаллистики Patriot4
- 8.07.2026, 15:29
Этот вопрос в повестке дня переговоров с партнерами.
Украина ведет переговоры с международными партнерами по получению лицензий на производство антибаллистических систем Patriot. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время брифинга на полях саммита НАТО в Анкаре.
Сибига сообщил, что вопрос о лицензиях уже находится в повестке дня переговоров с международными партнерами.
По его словам, это станет одним из самых эффективных путей для быстрого наращивания антибаллистических возможностей Украины.
- Мы можем очень быстро внедрять, производить, применять. И еще совершенствовать те технологии, которыми, в частности, делятся наши партнеры, - сказал министр.
Он добавил, что приоритетом является именно антибалистическое вооружение или оборудование. В то же время речь идет также о лицензиях по другим направлениям, ведь все должно работать на оборону.
Сибига также отметил, что Украина работает над усилением антибалистической обороны сразу по нескольким направлениям.
По его словам, есть ряд государств, в частности в Европе, имеющих на складах антибаллистические ракеты.
Глава МИД рассказал, что Украина работает с каждой страной разными каналами и по разным форматам. Также Киев понимает географию стран вне Европы, с которыми нужно активизировать диалог для получения необходимых решений.
Сибига отметил, что у Украины есть страны-лоббисты, которые помогают работать с третьими государствами. Фактически речь идет о группах поддержки и адвокатирования для усиления украинских антибаллистических возможностей.
- Я убежден, что эти решения будут, - подчеркнул министр.
Отдельное направление - наращивание собственных украинских возможностей.
По словам Сибиги, уже состоялись разговоры президента с лидерами стран, которые могут ускорить или обеспечить необходимые элементы для финализации процесса создания в Украине системы ПВО с антибалистическими возможностями.