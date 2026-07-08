закрыть
8 июля 2026, среда, 17:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сибига: Украина может получить лицензии на производство антибаллистики Patriot

4
  • 8.07.2026, 15:29
Сибига: Украина может получить лицензии на производство антибаллистики Patriot
Андрей Сибига

Этот вопрос в повестке дня переговоров с партнерами.

Украина ведет переговоры с международными партнерами по получению лицензий на производство антибаллистических систем Patriot. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время брифинга на полях саммита НАТО в Анкаре.

Сибига сообщил, что вопрос о лицензиях уже находится в повестке дня переговоров с международными партнерами.

По его словам, это станет одним из самых эффективных путей для быстрого наращивания антибаллистических возможностей Украины.

- Мы можем очень быстро внедрять, производить, применять. И еще совершенствовать те технологии, которыми, в частности, делятся наши партнеры, - сказал министр.

Он добавил, что приоритетом является именно антибалистическое вооружение или оборудование. В то же время речь идет также о лицензиях по другим направлениям, ведь все должно работать на оборону.

Сибига также отметил, что Украина работает над усилением антибалистической обороны сразу по нескольким направлениям.

По его словам, есть ряд государств, в частности в Европе, имеющих на складах антибаллистические ракеты.

Глава МИД рассказал, что Украина работает с каждой страной разными каналами и по разным форматам. Также Киев понимает географию стран вне Европы, с которыми нужно активизировать диалог для получения необходимых решений.

Сибига отметил, что у Украины есть страны-лоббисты, которые помогают работать с третьими государствами. Фактически речь идет о группах поддержки и адвокатирования для усиления украинских антибаллистических возможностей.

- Я убежден, что эти решения будут, - подчеркнул министр.

Отдельное направление - наращивание собственных украинских возможностей.

По словам Сибиги, уже состоялись разговоры президента с лидерами стран, которые могут ускорить или обеспечить необходимые элементы для финализации процесса создания в Украине системы ПВО с антибалистическими возможностями.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый
Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив