Сибига: Украина может получить лицензии на производство антибаллистики Patriot 4 8.07.2026, 15:29

Андрей Сибига

Этот вопрос в повестке дня переговоров с партнерами.

Украина ведет переговоры с международными партнерами по получению лицензий на производство антибаллистических систем Patriot. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время брифинга на полях саммита НАТО в Анкаре.

Сибига сообщил, что вопрос о лицензиях уже находится в повестке дня переговоров с международными партнерами.

По его словам, это станет одним из самых эффективных путей для быстрого наращивания антибаллистических возможностей Украины.

- Мы можем очень быстро внедрять, производить, применять. И еще совершенствовать те технологии, которыми, в частности, делятся наши партнеры, - сказал министр.

Он добавил, что приоритетом является именно антибалистическое вооружение или оборудование. В то же время речь идет также о лицензиях по другим направлениям, ведь все должно работать на оборону.

Сибига также отметил, что Украина работает над усилением антибалистической обороны сразу по нескольким направлениям.

По его словам, есть ряд государств, в частности в Европе, имеющих на складах антибаллистические ракеты.

Глава МИД рассказал, что Украина работает с каждой страной разными каналами и по разным форматам. Также Киев понимает географию стран вне Европы, с которыми нужно активизировать диалог для получения необходимых решений.

Сибига отметил, что у Украины есть страны-лоббисты, которые помогают работать с третьими государствами. Фактически речь идет о группах поддержки и адвокатирования для усиления украинских антибаллистических возможностей.

- Я убежден, что эти решения будут, - подчеркнул министр.

Отдельное направление - наращивание собственных украинских возможностей.

По словам Сибиги, уже состоялись разговоры президента с лидерами стран, которые могут ускорить или обеспечить необходимые элементы для финализации процесса создания в Украине системы ПВО с антибалистическими возможностями.

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