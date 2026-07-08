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Три сигнала Путину

  • 8.07.2026, 15:46
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Три сигнала Путину

Стокгольм — среди лидеров по объемам военной поддержки Киева.

На полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре министр обороны Швеции Пол Йонсон в блиц-интервью «Телеграфу» Саммит НАТО дает Путину три сигнала, — министр обороны Швеции) рассказал, остается ли членство Украины на повестке дня, и какие месседжи Запад должен отправить Москве.

— Господин министр, одним из главных лозунгов этого события является то, что саммит в Анкаре — ключ к миру. Мы понимаем, что Путин очень внимательно следит за всем происходящим. По вашему мнению, какие три главных сигнала этот саммит должен послать Москве, чтобы реально изменить ее расчеты относительно Украины и НАТО?

— Прежде всего — наша неизменная приверженность дальнейшей поддержке Украины. Это не только правильно с моральной точки зрения, но и соответствует нашим интересам как союзников. Мы должны сделать всё возможное, чтобы Украина максимально эффективно использовала имеющееся у неё окно возможностей и усилила давление на российские войска. Мы, со своей стороны, должны ужесточить санкции.

Итак, поддержка Украины — один из наших приоритетов. Другой — обеспечить выполнение всеми союзниками обязательств по инвестициям в оборону, чтобы Европа могла взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, конечно, необходимо наращивать производство оборонной продукции.

Меня очень поразило то, что я увидел во время визита в Украину. У вас самая инновационная и динамичная оборонная промышленность в Европе. Она смогла радикально сократить как время производства, так и его стоимость. Нам всем стоит поучиться у Украины.

— При всей инновационности Украина до сих пор не является членом НАТО. Считаете ли вы, что это все еще ошибка, что нас до сих пор не приняли в Альянс?

— Позиция Швеции в этом отношении абсолютно четкая. Украина должна быть членом и Европейского союза, и НАТО. Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО.

Именно об этом было договорено и на саммите в Вашингтоне в 2024 году. Кроме того, способность Украины быть поставщиком безопасности становится все более очевидной. Она является мировым лидером в сфере беспилотных систем и дронов, имеет вооруженные силы численностью 110 бригад и уникальный оборонно-промышленный потенциал.

По моему мнению, чем скорее Украина станет членом ЕС и НАТО, тем лучше.

Но в то же время мы признаем, что в настоящее время внутри Альянса нет консенсуса по этому вопросу. Это тоже нужно честно констатировать.

— Украина демонстрирует поразительные результаты на поле боя. В то же время, наша главная проблема — это противовоздушная оборона, особенно средства противодействия баллистическим ракетам. Как вы видите выход из этой ситуации? Ведь даже у Соединенных Штатов нет достаточных возможностей, чтобы полностью закрыть эту потребность.

— Несколько недель назад мы приняли наш самый большой пакет поддержки Украины в 2,5 миллиарда евро.

Он также предусматривает еще около 100 миллионов долларов США на пакеты PURL (механизм НАТО, по которому Европа покупает оружие у Штатов для Украины – Ред.). Они имеют огромное значение.

Мы находимся в тесном диалоге с украинской стороной относительно того, что еще можем сделать в сфере противовоздушной обороны, в частности, для противодействия дронам и крылатым ракетам.

Однако главный вызов — баллистические ракеты, ведь Россия существенно нарастила их производство. Мы работаем в разных международных форматах, чтобы вместе с украинской стороной найти решения, которые помогут противодействовать этой угрозе.

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