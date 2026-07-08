«На квартиру в Минске работать всю жизнь?»4
- 8.07.2026, 16:17
И на что при этом жить – непонятно.
Минчанин посчитал, сколько времени займет возвращение кредита на квартиру в столице.
«Всю жизнь работать на квартиру? – написал пользователь Threads под ником mks_page. — Если взять ипотеку под 15% на 20 лет на сумму 300 тысяч белорусских рублей, переплата по процентам составит 650 тысяч, итого 950 тысяч.
В месяц нужно зарабатывать 4000 белорусских рублей, все отдавать за квартиру и жить на средства других членов семьи. То есть буквально всю жизнь пахать на квартиру в Минске».
Другие пользователи посоветовали искать жилье в других населенных пунктах или брать кредит не на полную сумму. Некоторые в шутку предположили, что рано или поздно зарплаты в Беларуси вырастут.
Многие написали, что строить квартиру с такими условиями невозможно.
«Брать ипотеку под 15%, да еще на всю сумму — это сумасшествие», — написал один из комментаторов.