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Трамп: США разрешат Украине делать Patriot

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  • 8.07.2026, 16:24
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Трамп: США разрешат Украине делать Patriot

Президент США убежден, что Украина быстро справится с производством этой ПВО.

Соединенные Штаты дадут Украине право производить зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Анкаре.

«Мне птичка нашептала, что мы дадим им (украинцам) право делать Patriot, мы покажем, как их делать», – сказал американский лидер.

Трамп добавил, что это очень технически сложная вещь, но при этом убежден, что Украина скоро справится.

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