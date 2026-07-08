Трамп: США разрешат Украине делать Patriot

Трамп: США разрешат Украине делать Patriot3
- 8.07.2026, 16:24
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Президент США убежден, что Украина быстро справится с производством этой ПВО.
Соединенные Штаты дадут Украине право производить зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Анкаре.
«Мне птичка нашептала, что мы дадим им (украинцам) право делать Patriot, мы покажем, как их делать», – сказал американский лидер.
Трамп добавил, что это очень технически сложная вещь, но при этом убежден, что Украина скоро справится.