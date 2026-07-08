Трамп: США разрешат Украине делать Patriot 3 8.07.2026, 16:24

2,308

Президент США убежден, что Украина быстро справится с производством этой ПВО.

Соединенные Штаты дадут Украине право производить зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Анкаре.

«Мне птичка нашептала, что мы дадим им (украинцам) право делать Patriot, мы покажем, как их делать», – сказал американский лидер.

Трамп добавил, что это очень технически сложная вещь, но при этом убежден, что Украина скоро справится.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com