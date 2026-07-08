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Politico: Норвегия напомнила Трампу, кто защищает Арктику

  • 8.07.2026, 17:08
Politico: Норвегия напомнила Трампу, кто защищает Арктику

Глава Минобороны страны отреагировал на недавние слова президента США.

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик ответил на новые заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии, подчеркнув, что союзники по НАТО уже выполняют ключевую работу по обеспечению безопасности в Арктике, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

В интервью Politico на полях саммита НАТО в Анкаре Сандвик заявил, что раньше нередко говорил своим американским коллегам: «Мы обеспечиваем вашу безопасность». По его словам, именно Норвегия играет одну из главных ролей в сдерживании потенциальных угроз на Крайнем Севере.

Так министр отреагировал на недавние слова президента США, который вновь заявил, что Гренландия должна находиться под контролем Соединенных Штатов, а не Дании.

При этом Сандвик ясно дал понять, что вопрос суверенитета острова не обсуждается.

«Мы совершенно ясно заявляем, что Гренландия является частью Дании, Королевства Дания. И мы столь же четко говорим об этом американцам», — подчеркнул он.

Министр отметил, что главная военная угроза в Арктике связана вовсе не с Гренландией. По его словам, Россия и Китай не ведут там активных действий, тогда как особое значение имеет район между материковой Норвегией и архипелагом Шпицберген.

Именно через так называемый проход Беар российские подводные лодки выходят из Кольского полуострова в Северную Атлантику. «Если направляться к Гренландии, путь проходит здесь. Защита Гренландии начинается именно отсюда», — заявил Сандвик.

Глава Минобороны также подчеркнул, что Норвегия вместе с Данией, Нидерландами, Швецией, странами Балтии и Германией несет значительную нагрузку по поддержке Украины. По его мнению, некоторым крупным европейским государствам следует активнее участвовать в этой работе. Несмотря на это, Осло намерен помогать Киеву «столько, сколько потребуется».

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