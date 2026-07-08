Трамп сделал важное заявление о членстве США в НАТО
- 8.07.2026, 17:28
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Американский президент высказался и о продаже Вашингтоном оружия.
США хотят и дальше оставаться в НАТО и готовы продолжать продажу своего оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер сказал союзникам по НАТО, что хочет, чтобы США остались в Альянсе.
Кроме того, Трамп сообщил, что готов продолжать продавать оружие «независимо от того, как его будут использовать».
Также сообщается, что президент США не повторил свою критику в адрес Испании или других членов НАТО, а также не возвращался к вопросу Гренландии.