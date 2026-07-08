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Трамп сделал важное заявление о членстве США в НАТО

  • 8.07.2026, 17:28
  • 2,724
Трамп сделал важное заявление о членстве США в НАТО
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Американский президент высказался и о продаже Вашингтоном оружия.

США хотят и дальше оставаться в НАТО и готовы продолжать продажу своего оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер сказал союзникам по НАТО, что хочет, чтобы США остались в Альянсе.

Кроме того, Трамп сообщил, что готов продолжать продавать оружие «независимо от того, как его будут использовать».

Также сообщается, что президент США не повторил свою критику в адрес Испании или других членов НАТО, а также не возвращался к вопросу Гренландии.

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