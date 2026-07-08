Диктатор Зимбабве продлил свои полномочия и отменил прямые выборы 8.07.2026, 18:12

ЭММЕРСОН МНАНГАГВА

ФОТО: EPA

83-летний Эммерсон Мнангагва хочет оставаться у власти как минимум до 2030 года.

83-летний диктатор Зимбабве Эммерсон Мнангагва подписал закон, продлевающий его пребывание у власти до 2030 года, сообщает Reuters. Документ, ранее одобренный обеими палатами парламента страны, вступил в силу немедленно.

Помимо увеличения срока полномочий президента с пяти до семи лет, новый закон содержит положение об отмене прямых всенародных выборов главы государства. Теперь президент будет назначаться парламентом страны.

Слухи о том, что Мнангагва намерен остаться у власти после истечения второго срока в 2028 году, появились около двух лет назад. В прошлом году партия приняла резолюцию о внесении поправок в конституцию, а в феврале текущего года это предложение получило одобрение кабинета министров.

Законопроект вызвал недовольство представителей оппозиции, назвавших его принятие парламентом «конституционным переворотом». По словам одного из лидеров оппозиции, Макомбореро Харузившэ, законопроект «лишает граждан фундаментального права напрямую избирать своего президента».

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