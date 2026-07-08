Смогут ли очереди на заправках в России остановить войну? 2 8.07.2026, 18:25

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Кризис уже затронул столицу РФ.

Россия столкнулась с масштабным топливным кризисом, который все заметнее отражается на повседневной жизни. Даже в Москве на автозаправках выстраиваются длинные очереди, а часть станций временно закрывается из-за отсутствия бензина и дизельного топлива, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

По словам водителей, ситуация вызывает тревогу, хотя открытого недовольства властями пока не слышно. Многие связывают происходящее с ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, ростом цен и проблемами с распределением топлива.

Кризис уже затронул столицу и регионы страны. В некоторых субъектах введены ограничения на продажу топлива, запрещено использование канистр, сокращены автобусные маршруты и вывоз мусора. В Анапе для поддержания порядка в очередях привлекли казаков, а в отдельных районах Сибири водителям даже устанавливают переносные туалеты. Фермеры предупреждают о рисках для урожая.

Путин публично признал наличие проблем, заявив, что украинские атаки создают сложности, но назвал ситуацию «некритичной». Одновременно власти увеличивают импорт топлива, субсидируют цены и разрешают продажу бензина более низкого качества.

Социологические опросы показывают ухудшение общественных настроений. По данным «Левада-центра», уровень одобрения президента снизился примерно до 74%, а доля россиян, считающих, что страна движется в правильном направлении, сократилась. Исследование Gallup также зафиксировало самый пессимистичный взгляд россиян на состояние экономики за последние два десятилетия.

Однако эксперты сомневаются, что внутренние трудности заставят Кремль изменить курс. Профессор Нина Хрущева считает, что усиление давления скорее приведет к более жесткой политике, чем к поиску компромиссов. На этом фоне Путин уже заявил о намерении сохранить стратегическую инициативу на фронте и поручил военным проанализировать участие европейских союзников Украины в конфликте.

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