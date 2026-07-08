закрыть
8 июля 2026, среда, 20:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский генерал: России грозят распад и гражданская война

10
  • 8.07.2026, 19:11
  • 7,130
Российский генерал: России грозят распад и гражданская война

У РФ есть полгода-год на остановку войны.

России грозят внутренние вооруженные конфликты и распад государства в ближайший год, если она не остановит вторжение в Украину. Об этом в интервью российскому «Эхо» заявил действующий генерал российской армии, имя которого журналисты не называют.

«Скорее всего, у нас есть полгода-год на принятие решений, не более», – заявил он, указав, что дальше армия оккупантов столкнется с критической нехваткой солдат, а в обществе усилятся внутренние противоречия.

По его словам, борьба за ресурсы в РФ станет главной идеей, что с «большой вероятностью означает гражданскую войну». Это приведет к развалу государства как такового, считает генерал. подытожил он.

Комментируя недавнее интервью Владимира Путина Павлу Зарубину, а также «совещание» с военачальниками о положении дел на фронте, герой интервью заявил, что представление главы Кремля сильно расходится реальностью.

«Доклад преувеличен от реального положения примерно в два раза», – говорит он.

Цель выступления Путина – воздействовать на мнение американской администрации и создать видимость позитивного диалога перед выборами в Конгресс США и Госдуму, считает представитель армии. Он согласился с мнением, что Путину врут в докладах, и именно это в его окружении поощряется.

«Вранье самого космического масштаба воспринимается позитивно, не наказывается и не расследуется», – отметил он.

Отдельно генерал высказался о провалах российской противовоздушной обороны, в том числе в Москве. По его словам, опытных командиров в военно-космических войсках заменили на «удобных докладчиков», а система управления ПВО за последние два года фактически разрушена Генштабом. Установку зенитных комплексов «Панцирь» на крышах высотных зданий в Москве он назвал имитацией защиты.

«Это верх кретинизма. Но воспринимается как «креативные решения». А это просто обман народа и московского руководства», – уверен военный.

Генерал также допустил, что в ближайшее время Кремль может пойти на скрытую или официально объявленную мобилизацию для попытки полностью взять украинский Донбасс. Полномасштабную войну с европейскими странами или применение ядерного оружия назвал «полной фантазией», не имеющей технического и физического обоснования.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый
Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив