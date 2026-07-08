Российский генерал: России грозят распад и гражданская война 10 8.07.2026, 19:11

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У РФ есть полгода-год на остановку войны.

России грозят внутренние вооруженные конфликты и распад государства в ближайший год, если она не остановит вторжение в Украину. Об этом в интервью российскому «Эхо» заявил действующий генерал российской армии, имя которого журналисты не называют.

«Скорее всего, у нас есть полгода-год на принятие решений, не более», – заявил он, указав, что дальше армия оккупантов столкнется с критической нехваткой солдат, а в обществе усилятся внутренние противоречия.

По его словам, борьба за ресурсы в РФ станет главной идеей, что с «большой вероятностью означает гражданскую войну». Это приведет к развалу государства как такового, считает генерал. подытожил он.

Комментируя недавнее интервью Владимира Путина Павлу Зарубину, а также «совещание» с военачальниками о положении дел на фронте, герой интервью заявил, что представление главы Кремля сильно расходится реальностью.

«Доклад преувеличен от реального положения примерно в два раза», – говорит он.

Цель выступления Путина – воздействовать на мнение американской администрации и создать видимость позитивного диалога перед выборами в Конгресс США и Госдуму, считает представитель армии. Он согласился с мнением, что Путину врут в докладах, и именно это в его окружении поощряется.

«Вранье самого космического масштаба воспринимается позитивно, не наказывается и не расследуется», – отметил он.

Отдельно генерал высказался о провалах российской противовоздушной обороны, в том числе в Москве. По его словам, опытных командиров в военно-космических войсках заменили на «удобных докладчиков», а система управления ПВО за последние два года фактически разрушена Генштабом. Установку зенитных комплексов «Панцирь» на крышах высотных зданий в Москве он назвал имитацией защиты.

«Это верх кретинизма. Но воспринимается как «креативные решения». А это просто обман народа и московского руководства», – уверен военный.

Генерал также допустил, что в ближайшее время Кремль может пойти на скрытую или официально объявленную мобилизацию для попытки полностью взять украинский Донбасс. Полномасштабную войну с европейскими странами или применение ядерного оружия назвал «полной фантазией», не имеющей технического и физического обоснования.

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