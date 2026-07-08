Премьер Бельгии назвал выделение €70 млрд Украине «красной карточкой» для Путина 3 8.07.2026, 19:59

Барт де Вевер

Фото: Getty Images

По его словам, красную карточку нельзя просто так отозвать.

Выделение €70 млрд в качестве военной помощи Украине стало «серьезной красной карточкой» для президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает The Guardian.

«Это очень серьезная красная карточка для Путина. Красную карточку нельзя просто так отозвать. Вы же это знаете», — сказал глава бельгийского кабмина.

8 июля лидеры стран НАТО в итоговой декларации саммита в Анкаре заявили, что договорились предоставить Украине вооружение и военную помощь на сумму €70 млрд в 2026 году. Аналогичный уровень поддержки планируется выделить в 2027 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com