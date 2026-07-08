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Макрон пообещал вернуть Сирии конфискованные у члена семьи Асада деньги

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  • 8.07.2026, 20:43
Макрон пообещал вернуть Сирии конфискованные у члена семьи Асада деньги
ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН
ФОТО: GETTY IMAGES

Париж передаст Дамаску более €50 млн.

В ходе визита в Сирию президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал вернуть стране более €50 млн, вырученных от конфискованного имущества Рифата Асада, сообщает Le Monde.

Рифат Асад — дядя свергнутого диктатора Башара Асада. Он получил прозвище «мясник Хамы» за участие в кровавом подавлении восстания в этом городе в 1982 году. Рифат Асад был изгнан из Сирии в 1983 году после попытки госпереворота. Он жил в эмиграции и умер в начале 2026 года в возрасте 88 лет.

В 2021 году во Франции дядю сирийского президента приговорили к четырем годам заключения за отмывание денег и растрату госсредств сирийского правительства. Однако при этом ему разрешили покинуть страну, чтобы избежать тюрьмы.

Активы Рифата Асада во Франции были конфискованы. В список изъятого имущества вошли несколько десятков квартир, особняки в престижных районах Парижа, замок, конный завод, офисные помещения в Лионе. Общая стоимость конфискованной недвижимости оценивается примерно в €90–100 млн.

Планы по возвращению части этих средств задокументированы в подписанном Францией и Сирией письме о намерениях. Отмечается, что эти деньги планируется направить на конкретные гражданские проекты на территории Сирии.

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