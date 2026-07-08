ВСУ освободили поселок Новохатское в Донецкой области 2 8.07.2026, 21:03

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Населенный пункт был оккупирован с 2025 года.

Поселок Новохатское Волновахского района в Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает 37-я отдельная бригада морской пехоты.

Отмечается, что населенный пункт полностью очищен от российских оккупантов в вследствие совместной операции бойцов 37-й отдельной бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

«Шаг за шагом, несмотря на сопротивление врага и плотное минирование, морпехи и десантники выполнили поставленную задачу. Враг выбит с позиций, понес потери и отступил», — подчеркнули в бригаде.

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