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ВСУ освободили поселок Новохатское в Донецкой области

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  • 8.07.2026, 21:03
  • 1,466
ВСУ освободили поселок Новохатское в Донецкой области

Населенный пункт был оккупирован с 2025 года.

Поселок Новохатское Волновахского района в Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает 37-я отдельная бригада морской пехоты.

Отмечается, что населенный пункт полностью очищен от российских оккупантов в вследствие совместной операции бойцов 37-й отдельной бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

«Шаг за шагом, несмотря на сопротивление врага и плотное минирование, морпехи и десантники выполнили поставленную задачу. Враг выбит с позиций, понес потери и отступил», — подчеркнули в бригаде.

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