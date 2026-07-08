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Трамп сравнил себя с Лениным

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  • 8.07.2026, 21:10
  • 1,904
Трамп сравнил себя с Лениным
Фото: Getty Images

Президент США заявил, что мог бы быть лучшим в мире коммунистом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он был бы «лучшим в мире коммунистом» и стоял бы в одном ряду с Владимиром Лениным, потому что идеи коммунизма легко «продать». Об этом он заявил на пресс-конференции на саммита НАТО в Турции, передает телеканал Fox.

«Послушайте, я хочу донести свою мысль, потому что то, что сейчас формируется в стране, — это коммунизм, а коммунизм легко «продать». Я был бы величайшим коммунистом в истории. Я был бы прямо рядом с Лениным», — заявил Трамп.

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