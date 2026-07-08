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Стоимость акцизных марок на сигареты в Беларуси увеличили в разы

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  • 8.07.2026, 19:08
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Стоимость акцизных марок на сигареты в Беларуси увеличили в разы

Это первый пересмотр цен за последние семь лет.

Министерство финансов Беларуси утвердило новые цены на акцизные марки для маркировки табачных изделий. Соответствующее постановление №28 от 23 июня согласовано с МАРТ и опубликовано пресс-службой Минфина.

Новые расценки действуют с 1 июля по 31 декабря 2026 года, после чего их снова пересмотрят в сторону повышения.

С 1 июля 2026 года стоимость акцизных марок на самоклеящейся основе для табачной продукции, ввозимой и маркируемой на таможенных складах Беларуси, составляет 8 копеек за штуку. Для импортной и отечественной табачной продукции, включая сигареты с фильтром первой ценовой группы, цена установлена на уровне 3 копеек за штуку.

Кроме того, уже с 1 января 2027 года стоимость марок снова увеличится: самоклеящиеся акцизные марки для импортной продукции на таможенных складах подорожают до 10 копеек за штуку, а для импортных и отечественных табачных изделий, включая сигареты с фильтром первой ценовой группы, – до 4 копеек.

Примечательно, что с июля 2019 года стоимость акцизной марки для маркировки табачных изделий составляла 2 копейки – как для самоклеящихся, так и для обычных марок. Таким образом, для импортной продукции на таможенных складах цена выросла в четыре раза (с 2 до 8 копеек), а для отечественной и импортной продукции, не маркируемой на складах, – в 1,5 раза (с 2 до 3 копеек).

Таким образом, это первый пересмотр цен за последние семь лет.

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