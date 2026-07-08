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Названы три лучших бюджетных смартфона, вышедших в 2026 году

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  • 8.07.2026, 17:17
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Названы три лучших бюджетных смартфона, вышедших в 2026 году
Фото: Michael Murtaugh/NYT Wirecutter

Они предлагают лучшее соотношение цены и качества.

За последние полгода на рынке появилось множество недорогих, но хороших смартфонов. В битве за бюджетный сегмент участвуют Samsung, Motorola и другие Android-бренды. Но при таком разнообразии выбрать подходящее устройство непросто.

Редакция портала NY Times выделила три недорогих Android-смартфона, на которые стоит обратить внимание летом 2026 года.

Samsung Galaxy A17 5G

Одной из самых сильных сторон смартфона является 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц. Для бюджетного сегмента такая панель – редкость: большинство Android-конкурентов используют LCD-дисплеи с менее глубоким контрастом. Благодаря AMOLED изображение выглядит более насыщенным, а просмотр фильмов и игры становятся заметно приятнее.

Автономность тоже на уровне – в ходе тестов модель выдержала целый день активного использования. Еще один важный плюс – беспрецедентные шесть лет обновлений Android для бюджетного класса. Это означает, что смартфон останется актуальным даже после 2031 года.

Также Galaxy A17 получил ряд функций, которые обычно встречаются у более дорогих моделей – поддержку NFC, eSIM, сканер отпечатков пальцев, защиту от пыли и брызг по стандарту IP54, а также возможность расширения памяти. Однако есть и компромиссы: 4 ГБ оперативной памяти могут ограничить запас на будущее, а динамики не являются стереофоническими.

Motorola Moto G Power 2026

Для пользователей, которым нужна более высокая производительность, альтернативой может стать Moto G Power 2026. Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти, экраном 6,8 дюйма с частотой 120 Гц и аккумулятором 5200 мАч, способным работать несколько дней.

Однако, в отличие от Galaxy A17, смартфон получит только три года обновлений безопасности. Также компания отказалась от беспроводной зарядки, которая была в прошлогодней версии.

Google Pixel 10a

Тем, кто готов потратить больше, стоит обратить внимание на Pixel 10a. Его цена стартует от $500, но смартфон предлагает поддержку современных ИИ-функций и снимает на уровне с iPhone. Производитель обещает обновления до весны 2033 года, что делает устройство одним из самых долгоживущих в принципе.

По сравнению с 9a, Pixel 10a заряжается быстрее, а батареи легко хватает на день работы. Также покупателей наверняка порадует плоский модуль камеры, который практически не выступает над корпусом.

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