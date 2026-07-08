Украинские пограничники уничтожили артиллерию РФ на Южном направлении 8.07.2026, 17:42

Поражены техника и личный состав оккупантов.

Государственная пограничная служба Украины сообщила о нанесении точных ударов по российским позициям на Южном направлении.

В ходе аэроразведки пограничники обнаружили и поразили пушку Д-30, техническое оборудование противника, а также позиции оккупантов вместе с личным составом.

В результате точных ударов были уничтожены артиллерийская система, оборудование и живая сила врага.

Кадрами боевых действий поделились украинские пограничники в соцсетях.

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