Украинские пограничники уничтожили артиллерию РФ на Южном направлении
- 8.07.2026, 17:42
Поражены техника и личный состав оккупантов.
Государственная пограничная служба Украины сообщила о нанесении точных ударов по российским позициям на Южном направлении.
В ходе аэроразведки пограничники обнаружили и поразили пушку Д-30, техническое оборудование противника, а также позиции оккупантов вместе с личным составом.
В результате точных ударов были уничтожены артиллерийская система, оборудование и живая сила врага.
Кадрами боевых действий поделились украинские пограничники в соцсетях.